Tweede verdachte (47) van straatroof Hoogezand aangehouden

Hoogezand - De politie heeft vrijdagavond een 47-jarige man uit de Gemeente Midden-Groningen aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een straatroof.

Op 13 juli tussen 17:40 uur en 18:00 uur vond er een straatroof plaats op de Pieter Langedijkstraat in Hoogezand. Een dame op leeftijd werd hier beroofd van haar tas. Afgelopen donderdag wist de politie de eerste verdachte van de straatroof al aan te houden.





De tweede verdachte, een 47-jarige man uit de Gemeente Midden-Groningen, werd vrijdagavond aangehouden door de politie. Beide mannen zijn overgebracht naar het cellencomplex waar hun zijn ingesloten. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de rol van de mannen is geweest bij de straatroof.





Heeft u nog informatie over de straatroof en heeft u dit nog niet aan de politie gemeld? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2021188366.