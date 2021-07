17-07-2021, 112Groningen.nl & Weginspecteur Jeroen

Vrachtwagen botst tegen spoorviaduct op Noordelijke ringweg

Groningen - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een vrachtwagen tegen het spoorviaduct over de N370 gebotst.

Het ongeval gebeurde op de Noordelijke ringweg ter hoogte van 'De Hoogte'. Door onbekende oorzaak kwam de vrachtwagen in botsing met het viaduct, waarna deze beschadigd is geraakt. Een metalen plaat moest door een aannemer van het viaduct worden verwijderd.

Zover bekend raakte er bij de botsing niemand gewond. Het is niet bekend hoe groot de schade aan de vrachtwagen was. Rijkswaterstaat had één rijstrook richting Selwerd afgesloten vanwege de opruimwerkzaamheden.