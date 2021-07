16-07-2021, 112Groningen.nl

UMCG Ambulancezorg assisteert bij evacuatie in Limburg

Groningen - De UMCG Ambulancezorg, Ambulancezorg Groningen en Kijlstra Ambulancezorg biedt dit weekend assistentie aan de collega's in het Zuiden van het land.

In verband met hevige overstromingen in Limburg zal het VieCuri ziekenhuis in Venlo vanavond worden ontruimd. De patiënten zullen in een Behandelbus van de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB) uit Groningen, onder politiebegeleiding worden vervoerd naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.