16-07-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Redactie Martin Nuver

Automobilist en fietser botsen op de Zilverlaan

Groningen - Op de Zilverlaan in de Groningse wijk Vinkhuizen is vrijdagmiddag een fietser gewond geraakt. Het verkeersongeval gebeurde omstreeks kwart over vier, waarna de hulpdiensten met spoed uitrukten.