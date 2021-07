16-07-2021, Ingezonden artikel

Laadpalen in Groningen, kom niet zonder stroom te staan

Groningen - Er bestaan al langere tijd zorgen over de capaciteit van ons stroomnetwerk nu steeds meer mensen elektrisch gaan rijden. Dit betekent namelijk flinke toenemende druk op dit netwerk.

Een laadpaal verbruikt veel stroom, maar deze is natuurlijk onmisbaar in het opladen van elektrische voertuigen. Dit is nog geen acuut probleem, maar zeker iets om over na te denken. In dit artikel lees je meer over de laadpaalsituatie in Groningen en oplossingen voor het oplopende energieverbruik.

Hoeveel laadpalen zijn er in Groningen?

De gemeente Groningen geeft aan dat het aantal elektrische rijders exponentieel groeit. Deze elektrische auto’s moeten worden opgeladen en de gemeente doet daarom zijn best om genoeg openbare laadpunten beschikbaar te stellen. Ongeveer 70% van de inwoners van Groningen beschikt niet over eigen terrein waar zij hun auto op kunnen parkeren. Wanneer deze inwoners zullen overstappen op elektrisch vervoer, zijn zij dus volledig aangewezen op de beschikbaarheid van publieke laadpunten.





In het laatste kwartaal van 2019 waren er zo’n 200 openbare laadpalen en 5 openbare snelladers te vinden in Groningen. In de tussentijd zijn er meer laadpalen bijgekomen en zullen er tot en met 2022 ongeveer 400 laadpalen extra bij komen. Er zullen naar verwachting in 2025 ruim 16.000 elektrische voertuigen in de gemeente te vinden zijn, dus of het aantal laadpalen toereikend zal zijn, is nog afwachten.

Een eigen laadpaal voor extra gemak

Het zal problematisch zijn als iedereen afhankelijk zou zijn van het openbare laadnetwerk, maar gelukkig is dit niet het geval. Mensen met ruimte op eigen terrein zijn vrij om hier een laadpaal op te plaatsen. Dit is een investering, maar wel een waar je veel voor terugkrijgt. Wat de kosten laadpaal thuis zijn, verschilt per situatie. De kosten zullen bijvoorbeeld oplopen naarmate de meterkast verder van het laadstation ligt en of deze op de muur wordt geplaatst of aan een paal.



Het grootste gemak van een eigen laadpaal zit hem in de continue beschikbaarheid. Er zijn geen wachtrijen en je rijdt altijd weg van huis met een volle accu. Hierdoor hoef je vaak geen gebruik te maken van het openbare laadnetwerk. Ja, het is duur om een laadpaal te laten installeren, maar je laadt wel tegen een aanzienlijk lager tarief dan bij openbare laadpalen. Als je in het bezit bent van zonnepanelen ben je nóg voordeliger uit, want je kan met sommige laadpalen je auto opladen met je zelf opgewekte zonne-energie. Op deze manier ben je ook minder afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk.

Is er genoeg stroom om alle elektrische auto’s op te laden?

Het korte antwoord: ja. Stel dat plots heel Nederland overstapt op elektrische voertuigen, dan ontstaan er logischerwijs plaatselijke energietekorten. In de praktijk loopt het aantal elektrische auto’s gelijkmatig op, waardoor gemeenten zich kunnen voorbereiden op het opvangen van deze energievraag. Uiteindelijk zal het elektriciteitsnetwerk moeten worden verzwaard om de alle auto’s op te kunnen laden.

Meer profijt met extra functies

Heb je een laadpaal thuis, dan kunnen ook daar stroomtekorten ontstaan. Wanneer meerdere elektrische apparaten in gebruik zijn die veel stroom nodig hebben, zoals wasmachines en laadpalen, dan kunnen de stoppen eruit vliegen. Een manier om dit te vermijden, is door Dynamic Load Balancing te nemen. Hiermee bescherm je jouw stroomnetwerk tegen overbelasting. Wanneer je bijvoorbeeld de wasmachine en vaatwasser aan hebt staan en jouw elektrische auto buiten laadt, dan zorgt Dynamic Load Balancing ervoor dat er tijdelijk minder stroom gaat naar de laadpaal.



Echte problemen met stroomtekorten blijven voorlopig nog uit. Er zijn zelf stappen die je kunt ondernemen zoals het zelf opwekken van energie met zonnepanelen of het nemen van Dynamic Load Balancing om acute energieproblemen te voorkomen.