16-07-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Peter R. de Vries geëerd met meerdere billboards in Stad

Groningen - Ter ere aan Peter R. de Vries wordt een foto van hem de komende dagen getoond op tientallen digitale reclameborden in en om de stad Groningen.

Peter R. de Vries is op donderdag 15 juli 2021 aan zijn verwondingen overleden, nadat hij op dinsdagavond 6 juli 2021 van dichtbij door het hoofd werd geschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Door de aanslag is iedereen geschokt. Veel mensen leggen bloemen in Amsterdam.