16-07-2021, Annet Vieregge 112Groningen.nl

Paard in problemen in Midwolda

Midwolda - Op het Grijze Vrouwenlaantje in Midwolda raakte vrijdagmorgen rond 09:30 een paard in problemen.

Wat er exact aan de hand was in de schuur is niet duidelijk. De brandweer assisteerde de eigenaar. Nadat de klus klaar was ging brandweer Scheemda terug naar de kazerne.