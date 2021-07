16-07-2021, Om.nl

OM eist celstraffen voor vechtpartij tussen voetbalhooligans

Groningen - Het Openbaar Ministerie(OM) heeft tegen een man(44) een gevangenisstraf van acht maanden geëist waarvan de helft voorwaardelijk.

Celstraffen tot acht maanden heeft het Openbaar

Ministerie Noord-Nederland heeft vrijdag geëist tegen vijf verdachten van de gewelddadigheden 5 september 2020 in de binnenstad van Groningen tussen hooligans van FC Groningen en DSC Arminia Bielefeld.

De verdachten staan terecht voor de rechtbank in Groningen. Van de circa veertig verdachten die zich schuldig maakten aan het geweld vorig jaar zijn er negentien geïdentificeerd door de Nederlandse en Duitse politie: tien Nederlandse hooligans en negen Duitse relschoppers.

Veroordelingen Duitse verdachten

De Duitse verdachten zijn inmiddels berecht in Duitsland. De veroordelingen lopen uiteen van werkstraffen, duizenden euro’s boete en een onvoorwaardelijke celstraf van tien maanden.

Nederlandse verdachten

Van de tien Nederlandse verdachten staan er vandaag dus vijf terecht. Twee anderen moeten op een ander tijdstip voor de rechtbank verschijnen, omdat hun verdediging is verhinderd. Tegen drie Nederlandse verdachten is de zaak geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

'Niets met clubliefde te maken'

Schokkende beelden van de massale vechtpartij tussen de hooligans in de Grote Kromme Elleboog en de Turftorenstraat gingen viraal op social media. “Wat zich op 5 september 2020 heeft afgespeeld heeft niets met clubliefde te maken”, aldus de zaaksofficier van justitie.

“Ik zag ineens in een flits een poot van een barkruk op mij af komen.” Dit is een citaat van een nietsvermoedende passante die in haar gezicht gewond raakte door de explosie van geweld, die door meerdere bewoners in de binnenstad werd gefilmd.

Beelden geweld gingen viraal

“Die beelden gingen al snel viraal. Nederland is geschokt door de explosie van geweld. Die beelden hebben er ook voor gezorgd dat de politie een aantal daders kon identificeren. Al snel wordt de massale vechtpartij in verband gebracht met supporters van FC Groningen en Arminia Bielefeld. Laat ik duidelijk zijn: wat zich op 5 september 2020 heeft afgespeeld heeft niets met clubliefde te maken, de term supporter is dan ook misplaatst. Wat zich op 5 september 2020 in de Kromme Elleboog heeft afgespeeld is een gevecht op afspraak tussen hooligans”, aldus de zaaksofficier.

Onacceptabel

“Het is onacceptabel dat horeca-uitbaters, buurtbewoners, toevallige passanten, medewerkers en bezoekers van de verschillende cafés gewond zijn geraakt, schade hebben geleden en getuige moesten zijn van deze explosie van geweld.”

‘Voetbalspel verliest glans door relschoppers’

“Daar komt bij dat voetbal gerelateerd geweld zijn weerslag heeft op de voetbalclubs en uiteindelijk komen de kosten die worden gemaakt om bij en rond wedstrijden extra politie-eenheden in te zetten voor rekening van de gehele gemeenschap. Het voetbalspel, dat vermaak zou moeten bieden en toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen, verliest zijn glans door relschoppers zoals deze verdachten. De ernst van deze geweldpleging op 5 september 2020 om 19:30 uur midden in de binnenstad van Groningen maakt dat niets anders dan een gevangenisstraf passend is.”

Celstraffen van half jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk

De zaaksofficier: “Vandaag geldt het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Verdachten zijn als groep verantwoordelijk. Alles overwegend vorder ik een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.” Tegen één verdachte vorderde de officier vanwege diens uitgebreide justitiële documentatie en rol acht maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren.