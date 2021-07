Vanuit het hele land waren er steunbetuigingen en maakte hoop plaats voor verdriet. Ook Mick van Wely, misdaadjournalist van De Telegraaf en Stadjer, kan het nog altijd moeilijk bevatten. 'Ik wist dat het er slecht uitzag, maar zo lang er ook maar een half procent hoop is, hoop je dat het nog goed komt', beschrijft hij zijn gevoel van de afgelopen week. 'Peter is iemand die fysiek en mentaal ontzettend sterk is, dus als er ook maar één stohalmpje was om te overleven zou hij dat grijpen. Het hele artikel en bron Rtvnoord.nl

Je houdt er natuurlijk ook rekening mee dat de afloop tragisch kan zijn, maar toen het nieuws over zijn overlijden binnenkwam, maakte dat de doffe ellende nog groter.'