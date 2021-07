16-07-2021, Oogtv.nl bron en Corona dashboard

RIVM: ’99 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 171 in provincie’

Groningen - In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds donderdagochtend 99 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen.

Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie vond de GGD nog eens 72 infecties.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen daalde met 322 infecties ten opzichte van het aantal tussen woensdag- en donderdagochtend. In de provincie werden 82 besmettingen minder gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur.

In de provincie werd één nieuwe ziekenhuisopname geregistreerd. Deze patiënt is afkomstig uit de gemeente Midden-Groningen. Er werden geen nieuwe sterfgevallen door COVID gerapporteerd. Het is voor het eerst sinds 2 juli dat er weer een ziekenhuisopname vanwege COVID is gemeld bij de GGD.

Lage aantal besmetting mogelijk veroorzaakt door gebrekkige testcapaciteit

Vermoedelijk komt het lage aantal besmettingen voort uit een tekort aan capaciteit bij laboratoria die de GGD Groningen inzet bij de verwerking van de testen. In de afgelopen dagen moesten Groningers soms langer dan twee dagen wachten op hun testuitslag. De GGD verwacht dat het de komende dagen extra testen kan verwerken, waardoor de uitslagen van vrijdag zullen worden verrekend in de komende paar dagen.

Landelijk

Landelijk vonden de GGD’en 11.363 nieuwe bevestigde coronabesmettingen. 54 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis vanwege het coronavirus, waarvan vijf op een IC. Het RIVM registreerde twee overlijdens door COVID-19. Donderdag meldde het RIVM nog drie overlijdens.

