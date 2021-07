16-07-2021, Foto: Twitter Politie Groningen

Politie neemt afscheid van gewaardeerde collega Arno

Landelijk - De Politie in heel Nederland staat vandaag stil bij het afscheid van hun gewaardeerde Politie Collega Arno. Arno werd vorige week tijdens zijn dienst op de motor aangereden.

De motoragent was werkzaam bij de Rotterdamse verkeerspolitie. Vorige week woensdagmiddag kwam de agent om het leven bij een ongeval bij het Waalhavengebied in Rotterdam. Eerder werd bekend gemaakt dat de agent mogelijk expres is aangereden. Justitie heeft aanwijzingen dat de verdachte met opzet de agent heeft aangereden, en vervolgens is doorgereden.



Ook de Politie in Noord-Nederland neemt vrijdag 16-07-21 afscheid van de gewaardeerde Rotterdamse collega. In heel Noord-Nederland hangen bij de Politie de vlaggen halfstok. Arno werd 47 jaar.