16-07-2021, Foto's: 112Groningen.nl & Bron: Twitter Wijkagent Ten Boer

Mobiele Eenheid Politie Groningen ondersteund Limburg na zware regenval

Limburg/Groningen - Verschillende leden van de Mobiele Eenheid van Politie Noord-Nederland zijn donderdagmiddag mede vertrokken richting Limburg, dat laat een Wijkagent uit Ten Boer weten via Twitter.

Donderdagmiddag vertrok ook al eerder een reddingsvloot vanuit de Veiligheidsregio Groningen. Meerdere vloten uit heel Nederland zijn inmiddels in het rampgebied aangekomen. Ook Defensie stuurt honderden militairen extra om te helpen in Limburg.



Rond drie uur vannacht bereikte de Maas in Maastricht zijn hoogste punt, hierbij stroomden geen straten vol met water. Het meest zuidelijke deel van de provincie begint nu aan de 'herstelfase', zegt de Veiligheidsregio via Twitter. Ook Koning Willem Alexander en Koningin Maxima hebben het zwaar getroffen Valekburg bezocht. Demissionair President Mark Rutte zal vanmiddag ook een bezoek brengen aan enkele plaatsen.





