15-07-2021, Foto's: Patrick Wind - 112Groningen & Bron Oogtv.nl

Politie houdt twee jongens aan in Kornoeljeflat na brandmelding

Groningen - De politie heeft donderdagavond twee jongens aangehouden in de Kornoeljeflat aan de Iepenlaan in Selwerd. De jongens werden in het pand aangetroffen, na een melding van brand in de flat, maar hoefden niet mee naar het bureau.