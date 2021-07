15-07-2021, Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Vermiste vrouw in Tynaarlo terecht (update)

Tynaarlo - De politie heeft in de omgeving van Tynaarlo donderdagmiddag even na zes uur een Burgernetoproep uitgestuurd vanwege een vermissing.

De politie vraagt iedereen uit te kijken naar een vrouw van 76. Deze mevrouw is 1.70 m lang, blank, heeft wit kort haar in de nek, zwarte broek met bordeauxrode schoenen en een zomerjasje lichtcreme. Mevrouw is brildragend en is lopend vertrokken. Tijdens de zoektocht zet de Politie ook een speurhond in.



Mocht u iets zien of mogelijk meer informatie hebben? Bel dan met de politie via 0900-8844 of bij spoed met 112.



Update 20:34: Mevrouw is gevonden door de Politie, dat meldt een agent. Iedereen word namens Burgernet bedankt voor het uitkijken naar deze mevrouw.