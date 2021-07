15-07-2021, Redactie 112Groningen

Kop/staart ongeval Winschoten

Winschoten - Op de Sint Vitusholt in Winschoten is donderdagmiddag om 15:50 uur een kop/staart aanrijding ontstaan.

De toedracht is niet bekend. 1 persoon werd even gecontroleerd in een ambulance, Maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Het voertuig werd afgesleept door een bergingsbedrijf. De politie rapporteerde de aanrijding.