15-07-2021, Foto: 112Groningen & Bron: Instagram wijkagent Hoogezand

Politie houdt 1 verdachte aan na straatroof Hoogezand

Hoogezand - De Politie heeft een verdachte aangehouden na een straatroof die op dinsdag 13 juli plaatsvond. Dat laat de Wijkagent van Hoogezand weten via zijn Instagram account.

Het betreft de verdachte met een kaal hoofd en een paarse blouse. Momenteel loopt het onderzoek nog. De Politie is ondertussen nog steeds op zoek naar de andere verdachte; een blanke man, zeer mager, donker gekleed. De Politie komt graag in contact met mensen, die wat gezien hebben m.b.t. de straatroof of die aanslaan op het signalement. U kunt contact opnemen via 0900-8844 onder vermelding van basisteam Ommelanden Midden, zaaknummer 2021188366.