Drie jaar cel voor schutter Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer - (ADP) Een 25-jarige man uit Hoogezand moet voor poging tot zware mishandeling op een 32-jarige plaatsgenoot een celstraf van drie jaar uitzitten.

De man schoot in september van vorig jaar het slachtoffer in zijn voet. Dit gebeurde na een wilde achtervolging die eindigde in een doodlopende straat in Kiel-Windeweer.

Het slachtoffer kreeg drie maanden cel opgelegd, omdat hij zijn schutter tegen het hoofd schopte toen die geboeid op de grond lag. ‘Een soort wraakactie en volstrekt onnodig, het gevaar was immers geweken’, zei de rechter. Tegen de 32-jarige man was een celstraf van vier maanden geëist. Een langdurig conflict tussen deze twee mannen ging aan dit schietincident vooraf. De 25-jarige man was die avond op weg naar huis toen hij ineens werd gevolgd door meerdere auto’s.

Geen noodweer

De 25-jarige trapte het gaspedaal in en ook de volgauto’s voerden hun snelheid op. De dollemansrit eindigde in Kiel-Windeweer, doordat de voorste auto een doodlopende straat inreed. De 25-jarige Hoogezandster stapte uit en trok zijn pistool. Hij zei twee weken geleden tegen de rechter dat hij uit zelfverdediging schoot. De rechter vond niet dat hier sprake was van noodweer. Op camerabeelden was te zien dat de man uitstapte en direct een wapen richtte op zijn belager.

Zeer bedenkelijk

Buiten het beeld is een schot te horen. Het slachtoffer stapte op dat moment uit en werd in zijn voet geraakt. De reactie van de 25-jarige man uit Hoogezand was buitenproportioneel, zei de rechter. Hij nam het de man ook kwalijk dat hij in een woonwijk van een dorp op de openbare weg schoten loste. Dit zorgde voor grote onrust en angst onder de omwonenden. Het feit dat de man rondreed met een geladen pistool noemde de rechter zeer bedenkelijk.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van vier jaar voor poging tot doodslag. Op dit strafbaar feit staat een hogere straf.

