15-07-2021, Oogtv.nl bron

Aantal beveiligingscamera’s sterk toegenomen

Groningen - In anderhalf jaar tijd is het aantal beveiligingscamera’s in het Groningse straatbeeld met ruim 21 procent toegenomen. Zegt Oogtv.

De gemeente Groningen telt nu 2112 camera’s. Dat blijkt uit cijfers van de politie. De cijfers zijn opgevraagd door VPNGids.nl. VPN staat voor Virtual Private Network. De toename in Groningen is iets minder dan de landelijk gemiddelde stijging van 22 procent. In totaal telt de provincie Groningen nu 5.819 camera’s van particulieren, bedrijven en de overheid, geregistreerd in de politiedatabase ‘Camera in Beeld’.

De sterkste toename van het cameratoezicht vond de afgelopen periode in Midden-Groningen plaats. In Stadskanaal lopen inwoners de grootste kans dat zij op camerabeelden worden vastgelegd. In heel Nederland staan nu bijna 280 duizend camera’s geregistreerd bij de politie.

