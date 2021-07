15-07-2021, OM.nl Bron

Rechtszaak over massale vechtpartij tussen hooligans in Groningen

Groningen - Vijf verdachten moeten zich morgen verantwoorden voor de rechtbank in Groningen voor de gewelddadigheden 5 september 2020 in de binnenstad van Groningen tussen hooligans van FC Groningen en DSC Arminia Bielefeld.

Van de circa veertig verdachten die zich schuldig maakten aan het geweld zijn er negentien geïdentificeerd door de Nederlandse en Duitse politie: tien Nederlandse hooligans en negen Duitse relschoppers. Veroordelingen Duitse verdachten De Duitse verdachten zijn inmiddels berecht in Duitsland. De veroordelingen lopen uiteen van werkstraffen, duizenden euro’s boete en een onvoorwaardelijke celstraf van tien maanden. Nederlandse verdachten Van de tien Nederlandse verdachten staan er morgen dus vijf terecht. Twee anderen moeten op een ander tijdstip voor de rechtbank verschijnen, omdat hun verdediging is verhinderd. Tegen drie Nederlandse verdachten is de zaak geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. 'Niets met clubliefde te maken' Schokkende beelden van de massale vechtpartij tussen de hooligans in de Grote Kromme Elleboog en de Turftorenstraat gingen viraal op social media. “Wat zich op 5 september 2020 heeft afgespeeld heeft niets met clubliefde te maken”, aldus de zaaksofficier van justitie. Volg ons ook op Facebook en Twitter