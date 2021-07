14-07-2021, Michael Huising 112Groningen.nl

Trieste aanblik in Veendam na vernietigende brand (Video)

Veendam - Woensdagavond werd duidelijk wat voor ravage de brand heeft aangericht. Er was niks anders over dan resten ijzer en staal. Medewerkers zijn er kapot van.

Op de Cereslaan in Veendam werd woensdagmorgen bij groothandel Vihamij een dakbrand gemeld. Binnen enkele minuten werd opgeschaald naar zeer grote brand en Grip1. Er was geen redden meer aan voor de brandweer toen ze ter plaatse kwamen. De hele middag en ook vanavond wordt er nog nageblust. De schade looptvermoedelijk in de miljoenen.