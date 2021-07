14-07-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie Marttin Nuver

Gaslek tijdens plaatsen schutting in Hoogkerk

Hoogkerk - Woensdagmiddag om 17:40 uur kreeg de meldkamer Drachten een melding van een gaslek aan de Schefferstraat in Hoogkerk. Oorzaak bleek een grondboring tijdens het plaatsen van een schutting in de tuin van de woning.

Men belde gelijk 112 toen het misging. Enexis kwam ter plaatse om de gasvoorziening af te sluiten en het lek te repareren. De brandweer bleef ter beveiliging totdat het gas eraf was. Mensen hebben vaak geen idee waar een gasleiding exact ligt of nemen geen kaart erbij met informatie van de ligging.