14-07-2021

Vrachtwagen kantelt bij rotonde in Foxhol (Video)

Foxhol - Op de rotonde N386 met de Industrieweg in Foxhol is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. Het overige verkeer had er hinder van.

De chauffeur raakte lichtgewond en de toedracht is verder nog niet bekend. De balen karton en papier kwamen deels op de weg terecht, die moet eerst worden opgeruimd om de vrachtwagen weer op zijn wielen te kunnen zetten. Berger Willem Keizer is ter plaatse vor de berging vanavond.