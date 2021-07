14-07-2021, Oogtv.nl bron & Patrick Wind 112Groningen

Brandweer in actie voor rookontwikkeling in restaurant Grote Markt (Video)

Groningen - De Groninger brandweer moest woensdag in het begin van de middag in actie komen vanwege een vermeende brand in een restaurant aan de Grote Markt.

De melding van de brand kwam rond 12.30 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. "Er werd rookontwikkeling waargenomen in het pand waarop de hulpdiensten werden gebeld", weet de incidentenfotograaf te vertellen. "Uiteindelijk viel het allemaal wat mee. In de keuken van het restaurant was een brandje ontstaan. Zegt Oogtv. De brandweer heeft een nacontrole gedaan. Daarbij is er geen gebruik gemaakt van blusmiddelen. Binnen tien minuten kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne." De straat voor het restaurant was enige tijd afgesloten voor het verkeer. Inmiddels is het gebied weer vrijgegeven.