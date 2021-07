14-07-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman 112Groningen & Michael Huising

Zeer grote brand (Grip1) verwoest groothandel Vihamij in Veendam (Video)

Veendam - Op de Cereslaan in Veendam is woensdagmorgen bij groothandel Vihamij een dakbrand ontstaan. Binnen enkele minuten werd opgeschaald naar zeer grote brand.

Omdat er meerdere meldingen binnen komen heeft de meldkamer inmiddels opgeschaald naar grote brand en kort daarop zeer groot en Grip1. Voor de bestrijding van de brand zijn onder andere brandweerkorpsen uit Veendam, Nieuwe Pekela, Zuidbroek en Gieten opgeroepen. Aan de Cereslaan staan diverse grote bedrijven. Update: Veendam is opgeschaald naar grip1. Het pand lijkt verloren, de brandweer gaat defensief optreden. Dat wil zeggen dat de brandweer het pand niet meer naar binnen gaat. iedereen heeft het pand veilig kunnen verlaten. Update2: Er werd een NL Alert gestuurd om 11:39 uur. Houdt ramen gesloten. Zet ventilatie uit. Update3: Een vaccinatie locatie zit in de omgeving van het bedrijf, het is nog niet bekend als er problemen ontstaan door de brand. Update4: Vermoedelijk waren er dakdekkers bezig op het dak toen het mis ging. Update 5: Weg afgesloten: N366 kruising Veendam / N33 i.v.m. de brand.