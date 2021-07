13-07-2021, 112Groningen.nl & Instagram: wijkagent_hoogezand

Getuigen gezocht van straatroof in Hoogezand

Hoogezand - Op dinsdag 13 juli 2021 tussen 17.40 en 18.00 uur vond er een straatroof plaats aan de Pieter Langendijkstraat te Hoogezand.

Twee mannen vonden het nodig om een dame op leeftijd van haar tas te beroven, schrijft wijkagent_hoogezand op Instagram. De beide mannen waren op de fiets. Na hun laffe daad zijn de mannen gevlucht. Eén van de mannen is door een onbekend gebleven getuige achtervolgd tot aan het Heveapad.





Signalement dader 1:

- Blanke man

- Kaal hoofd

- Paarse blouse

- Blauwe broek

- Donkere schoenen.

- Hij reed op een lichtkleurig damesfiets met opvallende paarskleurige spatborden.





Signalement dader 2:

- Blanke man

- Erg mager

- Donker gekleed.





De politie komt graag in contact met de onbekend gebleven getuige, die dader 1 heeft achtervolgd. Tevens komen ze graag in contact met mensen, die wat gezien hebben met betrekking tot de straatroof of die aanslaan op het signalement.





U kunt contact opnemen met de politie via het algemene nummer 0900-8844 onder vermelding van basisteam Ommelanden Midden, zaaknummer 2021188366.