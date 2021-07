13-07-2021, Lars Ijpema 112Groningen

Garrelsweer: Rotte kozijnen, dak deels ingestort

Garrelsweer - De maat is vol bij een groep huurders in Garrelsweer. Ze hebben last van vocht, tocht en schimmel, de kozijnen zijn verrot en bij één van de bewoners is vorige week een deel van het dak ingestort.

Ze willen dat er snel iets aan het achterstallige onderhoud wordt gedaan, maar dat laat op zich wachten. Door onzekerheid over de versterking zijn grote werkzaamheden jarenlang niet doorgegaan. 'We voelen ons machteloos', verzucht huurder Marco Das.