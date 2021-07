13-07-2021, Auke Mulder 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Ongeval op de N355 bij Grijspkerk

Grijpskerk - Op Groningerstraatweg(N355) kruising Bindervoetpolder bij Grijpskerk zijn dinsdagmiddag om 15:10 uur een automobilist en een wagen van de Gemeente Westerkwartier met elkaar in botsing gekomen.

De auto kwam met zijn achterkant in een sloot terecht. De toedracht is niet bekend. Een inzittende van de auto is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen, maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen.