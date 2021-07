13-07-2021, 112Groningen.nl & Bron: Facebook Politie Westerkwartier

Auto vernield aan de Tuinmanslaan in Leek; getuigen gezocht

Leek - Op maandag 12 juli 2021 tussen 4:27 uur en 5:11 uur heeft er een vernieling plaatsgevonden aan de Tuinmanslaan te Leek.

Een getuige heeft twee jongens zien weg rennen na de vernieling. Mogelijk heeft iemand nog iets gezien of gehoord. Dan kan u zich melden via 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

U kunt tijdens het bellen het volgende nummer doorgeven: BVH: 2021186330