De Hoogevener woonde vorig jaar in kader van de behandeling die hij onderging onder begeleiding in Veendam. Hij had toen sinds een jaar een relatie met de neef van het slachtoffer. Die wist niets van het verleden van zijn partner. 'Als daar meer openheid over was gegeven, waren mijn kind en het gezin een hoop ellende bespaard gebleven', zei de moeder tijdens de zitting.