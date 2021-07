13-07-2021, Martin Nuver 112Groningen

Scooters botsen op elkaar in Lewenborg; Eén bestuurder gewond (Video)

Groningen - Op de Kajuit in Lewenborg zijn dinsdagochtend twee scooters met elkaar in botsing gekomen. Eén van de twee betrokken bestuurders raakte daarbij gewond.

De gewonde scooterbestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis, door een toegesnelde ambulance. De bestuurster van de tweede scooter kwam met de schrik vrij. De twee bestuurders hebben elkaar waarschijnlijk over het hoofd gezien, omdat er een bestelbus vlak naast een kruising geparkeerd stond. Deze ontnam het zicht voor beide bestuurders. Dvhn