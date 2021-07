12-07-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Containers in brand gestoken bij Eelderwolde

Eelderwolde - Maandagavond omstreeks 22:20 is de brandweer van Eelde opgeroepen voor een container brand bij de OBS Borchsingel.

Ter plaatse bleken er twee containers volledig in de brand te staan. Een grote container stond langs de weg en een kleine container op de parkeerplaats van de school. Brandweer kwam snel ter plaatse en heeft de branden geblust.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Wel is bekend dat er hier vaker brandstichting heeft plaats gevonden. De politie heeft kort ter plaatse onderzoek gedaan.