12-07-2021, Twitter politie, bron

Steekincident bij AZC Ter Apelervenen in Ter Apel

Ter Apel - Maandagavond rond 21:45 uur heeft er een steekincident plaatsgevonden op het AZC aan de Ter Apelervenen in Ter Apel. Hierbij raakte iemand gewond. Dat meldt de politie via Twitter.

De persoon is met nog onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet nader onderzoek. Nader info ontbreekt.