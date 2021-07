12-07-2021, 112Groningen.nl

Man gestoken op perron in Winschoten, politie doet onderzoek (update)

Winschoten - De hulpdiensten werden maandagavond even voor tien uur gealarmeerd voor een melding van een geweldsincident aan de Stationsweg in Winschoten.

De melding van het incident kwam om vijf voor tien bij de meldkamer binnen, die daarop meteen meerdere politie-eenheden en een ambulance ter plaatse stuurde. Op het perron van het treinstation zou mogelijk iemand in zijn gezicht zijn gestoken. Dit is niet bevestigd.

Het gewonde slachtoffer werd door medewerkers van de ambulancedienst behandeld aan zijn verwondingen. Het is niet bekend of hij ook is meegenomen naar het ziekenhuis. De politie was in grote getale aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de aanleiding van het steekincident.

De politie heeft inmiddels iemand aangehouden voor het incident. Een deel van het perron werd afgesloten in verband met het onderzoek.



Dinsdagochtend volgt mogelijk meer informatie over dit incident.