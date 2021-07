12-07-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

KNMI waarschuwt voor onweersbuien en veel neerslag en geeft code geel

Groningen - In de provincie Groningen kan de komende uren een onweersbui voor veel regen in korte tijd zorgen. Het KNMI heeft voor de provincie code geel gegeven.

De waarschuwing geldt sinds 17.00 uur. “Plaatselijk kan een onweersbui voor veel regen in korte tijd zorgen. Ook is er kans op hagel”, schrijft het KNMI. “Tijdens de buien is er kans op blikseminslag. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen.”





De waarschuwing geldt tot maandagavond 20.00 uur.