12-07-2021, Oogtv.nl bron

Stadjer (28) die stiefzoon in Hoendiep liet spartelen, krijgt celstraf en tbs

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft een 28-jarige man uit Groningen veroordeeld tot 288 dagen celstraf en tbs met dwangverpleging, omdat hij zijn achtjarige stiefzoon vanaf een vlonder het Hoendiep in schopte en liet spartelen in het water.