12-07-2021, Dg Fotografie/ Dennie Gaasendam

Gaslekkage tijdens graafwerkzaamheden aan de Hereweg in Meeden

Meeden - Tijdens graafwerkzaamheden aan de Hereweg in Meeden is maandagmiddag een gaslekkage ontstaan. De brandweer van Zuidbroek kreeg even na 13:00 uur de melding van de lekkage.