12-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Staatssecretaris praat met bezorgde buschauffeurs over situatie Ter Apel

Ter Apel - Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) is maandagochtend aangekomen in Emmen om in gesprek te gaan met buschauffeurs van buslijnen door Ter Apel. Zegt Rtvnoord.nl