12-07-2021, Oogtv.nl bron

GGD Groningen: ‘Het is druk, maar maximale capaciteit is nog niet bereikt’

Groningen - Het grote aantal nieuwe besmettingen en de start van de zomervakantie maakt dat de agenda van de GGD Groningen op maandag goed gevuld is. De gezondheidsdienst laat echter weten dat de maximale capaciteit nog niet is bereikt.