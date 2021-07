12-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & 112gr. foto`s mobiel & Remco v/d Berg

Massale vissterfte Boterdiep: 45.000 liter wei in water

Bedum - Sinds vrijdag drijven er duizenden dode vissen in het Boterdiep, van Onderdendam tot aan Stad. Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe ziet de massale vissterfte met lede ogen aan. ‘Het is al de zoveelste keer dat dit gebeurt.’Zegt Rtvnoord