12-07-2021, Foto’s Joey Lameris & Patrick Wind – 112Groningen.nl

Update: Bestuurder(65) snorfiets raakt ernstig gewond bij eenzijdig ongeval (Video)

Beijum - Hulpdiensten werden zondagmiddag omstreeks half zes opgeroepen voor een ongeval aan de Beijumerweg in Beijum. Eenmaal ter plaatse bleek het om een eenzijdig ongeval te gaan met een snorfiets.

De bestuurder raakte ernstig gewond, het MMT (Mobiel Medisch Team) werd hiervoor opgeroepen maar werd even later gecanceld. De Politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De snorfiets zal door de Politie worden meegenomen.

Update: De man die zondagmiddag ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval betreft een 65-jarige man uit Groningen.De snorfietser botste door onbekende oorzaak tegen een klein betonblok in de berm. Vanwege vermeend alcoholgebruik is er een bloedproef genomen bij de man, meldt de politie. De uitslag van deze bloedproef is nog niet bekend.

Video: Meternieuws.nl