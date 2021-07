11-07-2021, Foto's© ditisRODEN.nl / Sebastiaan Ottens

Alerte jongetje beleeft dag van zijn leven na melden van brand

Peize - Een moeder en zijn zoontje reden met de auto langs de Havenstraat in Peize en zagen beiden rooktonwikkeling bij een bosje. Het leek erop dat er een ton met hooi in de brand stond.

Het jongetje van 8 jaar stond erop dat de brandweer werd gebeld, omdat hij het toch gevaarlijk vond. De brandweer kwam met spoed kijken wat er aan de hand was. Er bleek wat rookontwikkeling te zijn bij een aggregaat. Gelukkig was er verder niets aan de hand. Omdat de brandweer van Peize blij was dat er bij onzekerheid altijd gebeld wordt, mocht het jongetje even in de brandweerauto zitten met een brandweerhelm op.

DitisRoden fotograaf legde dit even voor hem vast op de gevoelige plaat. Een zondag om nooit weer te vergeten voor deze alerte jongeman.