11-07-2021, Foto's: Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vreemde gasachtige lucht in woning laat hulpdiensten uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer werd zondagmiddag rond de kok van half vijf gealarmeerd voor een melding van een gaslekkage aan de Doornbosheerd in de wijk Beijum.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer en drie politie-eenheden, kwamen met spoed ter plaatse. De bewoner van een woning rook een vreemde gasachtige lucht in zijn woning. Omdat de bewoners het zaakje niet vertrouwden, werd de brandweer ingeschakeld. Brandweerlieden hebben in de desbetreffende woning metingen verricht. Uit deze metingen bleek dat er echter geen sprake was van een gevaarlijke lucht of stof. Wat de exacte oorzaak van de vreemde lucht is geweest is niet bekend. De bewoners werd geadviseerd om de woning te ventileren door ramen en deuren open te zetten. Na twintig minuten konden de hulpdiensten weer inpakken en terug naar de post.