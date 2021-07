11-07-2021, Foto: 112Groningen.nl & Bron: Burgernet

UPDATE; Vermissing: graag uitkijken naar een grijze Ford Focus met kenteken 51-PT-..

Westerkwartier - De politie in het Westerkwartier heeft zondagmiddag even na vier uur een Burgernetoproep uitgestuurd vanwege een vermissing.

De politie vraagt iedereen uit te kijken naar een grijze Ford Focus waarvan het kenteken begint met 51-PT-. Mogelijk staat dit in verband met een nieuwe Burgernetoproep in Groningen. Daar wordt sinds zondagmiddag Tycho vermist. Tycho is een blanke jongen van 1.75cm lang, met een tenger postuur. Hij heeft donker blond en warrig haar. Hij draagt een grijs/beige shirt, spijkerbroek en gele/bruine bergschoenen.

UPDATE 16:56 - Het voertuig is door de Politie aangetroffen. Bedankt voor uw medewerking en tot de volgende burgernet actie. Helaas is Tycho nog niet aangetroffen. Heeft u iets gezien? neem contact op met de Politie.