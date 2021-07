11-07-2021, Foto: 112Groningen.nl & Bron: OOGTV.nl

Drukte en langzaam rijden op Damsterdiep wegens werkzaamheden

Groningen - Het is zondagmiddag druk op het Damsterdiep. Door werkzaamheden in de omgeving staat er een file en moeten weggebruikers rekening houden met vertragingen.

“Het speelt al een aantal uren”, vertelt OOG Tv-verslaggever Chris Bakker. “Verkeer tussen de kruising met de Europaweg in de richting van de Oostersluis moet rekening houden met afwisselend stilstaan en langzaam rijden.” Oorzaak zijn werkzaamheden in de omgeving. De Europaweg is zondag afgesloten tussen de kruising met de Sontweg en de zuidelijke ringweg vanwege asfalteringswerkzaamheden.

Volgens Groningen Bereikbaar is het ook op andere plekken in de stad druk. Volgens de druktemeter is het ook langzaam rijden op de Bornholmstraat en op de Hereweg. De Europaweg is tot maandagochtend 06.00 uur in beide richtingen afgesloten vanwege de asfalteringswerkzaamheden.



