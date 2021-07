11-07-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Om klokslag twaalf uur werd het stil in de stad

Groningen - Wanneer de Martinitoren twaalf keer slaat, gaan de deuren van de horeca in het uitgaansgebied in Groningen op slot. Na twee weken van drukte en nachten doorhalen, is dit voorlopig de nieuwe realiteit. Zegt Rtvnoord.nl.