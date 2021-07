11-07-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

RIVM telt 538 nieuwe besmettingen in Groningen, opnieuw record

Groningen - In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 538 personen positief getest op het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie lag dit aantal niet zo hoog.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in de gemeente Groningen 16.099 personen positief getest. Zaterdag lag dit aantal nog op 15.561. Dit betekent een stijging van 3,5 procent. Het aantal van 538 nieuwe gevallen ligt boven het 7-daags gemiddelde dat op 307,14 staat. In de gemeente werden geen nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen gemeld.

Groningen voert zondag nog altijd de ranglijst aan met het hoogste aantal nieuw gemelde positieve testen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen. In de gemeente ging het in de afgelopen week om 923,2 positieve testen per 100.000 inwoners. De gemeente Utrecht staat met 753,4 op de tweede plaats, Noordwijk staat op de derde plek met 611,4.

Landelijk

Landelijk zijn er het afgelopen etmaal 9.318 personen positief getest op het coronavirus. Dit zijn er minder dan op zaterdag toen er 10.283 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. De 9.318 ligt wel boven het 7-daags gemiddelde dat op 5.618,86 staat. In de ziekenhuizen werden 9 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de Intensive Care gaat het om 4 nieuwe opnames. In totaal liggen er nu 206 mensen in de ziekenhuizen, dit is er 1 meer in vergelijking met zaterdag, waarvan er 88 op de IC liggen. Er werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

