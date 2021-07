10-07-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & Joey Lameris 112Groningen

Schietpartij Moesstraat blijkt afsteken vuurwerk

Groningen - De hulpdiensten werden zaterdagavond gealarmeerd voor een mogelijk schietincident aan de Moesstraat in Groningen.

De melding van het incident kwam omstreeks kwart voor tien bij de meldkamer binnen. De politie is met meerdere voertuigen in de omgeving van Paddepoel aan het zoeken.



Politieagenten dragen kogelwerende vesten voor hun eigen veiligheid, dat is protocol meldt de politie. Ze zochten in de Concordiastraat en omgeving.

Update @polGroningen: