10-07-2021, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Brandweer in actie voor rookontwikkeling op motorjacht

Groningen - De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een brand op een motorjacht dat aangemeerd lag in een jachthaven aan het Damsterpad. Bij de brand is niemand gewond geraakt.