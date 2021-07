10-07-2021, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Brandweer in actie voor rookontwikkeling op motorjacht (Video)

Groningen - De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een brand op een motorjacht dat aangemeerd lag in een jachthaven aan het Damsterpad. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam even na 19.00 uur binnen waarop twee tankautospuiten ter plaatse werden gestuurd. “De rookontwikkeling werd veroorzaakt door een standkachel aan boord”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “We hebben deze standkachel afgekoppeld en vervolgens veiliggesteld.” Volgens de woordvoerder is de schade beperkt gebleven.

De hele boot stond bij aankomst van de brandweer vol met rook. Brandweerlieden hebben de boot geventileerd om de rookontwikkeling uit de boot te drijven. De eigenaren zouden op het moment van het uitbreken van de brand niet aanwezig zijn geweest.