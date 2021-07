10-07-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Politie zoekt getuigen van straatroof Pop Dijkemaweg

Groningen - De politie Groningen is opzoek naar getuigen van een straatroof gisteravond op de Pop Dijkemaweg in de stad Groningen.

Vrijdagavond, 9 juli 2021, omstreeks 23:40 uur, liep het slachtoffer op de Pop Dijkemaweg vanaf het Meedenpad in de richting van de tennisbaan aan de Berlageweg. Het slachtoffer werd door een jongen bedreigd met een mes en moest zijn telefoon afgeven aan de verdachte.





Het signalement van de verdachte is als volgt:

• Man

• Ongeveer 15/16 jaar

• Noord Afrikaans uiterlijk

• Ongeveer 1.80 meter lang

• Normaal postuur

• Donkere jas





Het slachtoffer is kort na de straatroof een mogelijke getuige op een fiets tegen gekomen op de Pop Dijkemaweg.





Heeft u vrijdagavond tussen 23:30 uur en 00:30 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Pop Dijkemaweg in Groningen? Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2021184450.